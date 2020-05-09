İstanbul Havalimanı ne zaman açılacak? Havalimanında alınacak tedbirler açıklandı

Coronavirüs sebebiyle havalimanları kapatılmış ve uçuşlar durdurulmuştu. İstanbul Havalimanı CEO'su Kadir Samsunlu ise havalimanının ne zaman açılacağı ve alınacak önlemler ve uyulması gereken kuralları konusunda açıklamalarda bulundu. Kadir Samsunlu, "Terminale giren herkes maske takmak zorunda. Terminalde maskenin sürekli takılı olması gerekiyor, aksi takdirde müdahale edilecek." dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Samsunlu, "Havalimanımız şu anda tahliye uçuşlarını gerçekleştiriyor. Dün 12 tane tahliye uçuşu gerçekleştirdi, kargo uçuşlarımız kesintisiz olarak devam ediyor. Havalimanının Ramazan Bayramı'ndan sonra 28'inde iç hat uçuşlarının açılması hedefleniyor." diye konuştu.

Terminal ve uçak içerisinde maske takmanın zorunlu olacağını belirten Kadri Samsunlu, bagajlarda da dezenfeksiyon yapılacağını söyledi. Ayrıca yolcular hava yolu şirketlerine ikamet edecekleri adresi bildirmek zorunda olacak. Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Kadir Samsunlu, terminal büyüklüğünün bu süreçte avantaj olacağını belirtti.

Kadir Samsunlu alınacak önlemler açıkladı;

Virüsle mücadelede havalandırma çok önemli. İlk günden itibaren havalimanımıza yüzde yüz taze hava verilmesini sağladık. Koronavirüsün nefes alırken bulaştığına dair kanıtlanmış bir durum yok, bu hastalığın daha çok damlacıklarla bulaştığını biliyoruz.

MASKE TAKMAYANLAR MÜDAHALE EDİLECEK

-Terminale giren herkes maske takmak zorunda. Terminalde maskenin sürekli takılı olması gerekiyor, aksi takdirde müdahale edilecek.

-Müşterilerle çok fazla temas halinde olan personellerimiz maskeyle birlikte siperlik de takacaklar. Bazıları eldiven takacaklar. Her noktada termal sistem kullanılacak.

-Her yolcunun kendi sağlık durumunu bilmesi gerekiyor. Eğer ki koronavirüs semptomları buluyorsa yolcular, havalimanına gelmemeli. Havalimanına normal zamanlamalarla gelinecek. Sosyal mesafe uyarıları tüm alanda var. Yolcuların Kovid-19 kurallarına uygun şekilde terminalde bulunmaları sağlanacak.

-Yeme içme alanlarında ürünler paketlerde satılacak.

-Menüler dijital cihazlara dönüşecek. Temassız ödeme sistemleri hayata geçirilecek.

-Havalimanına girişlerde ise, özel dezenfektanlı paspaslar kullanılacak.

HAVALİMANINDA MASKE VE ELDİVEN SATIŞI OLACAK

Havalimanında maske ve eldiven satışı için belirli noktalar olacak. Ama yolcular maskesiz içeriye giremeyeceği için sadece yedek olarak havalimanından maske ve eldiven temini yapabilirler. Eldiven ve maske olmadan kesinlikle havalimanına gelmeyin.

"MAĞAZALAR ŞU AN İÇİN KAPALI"

Havalimanındaki mağazaların açılması yolcuların sayısına bağlı. Çalışanların güvende hissetmesi de önemli. Mağazaların açılmasıyla ilgili kararı kendileri verecekler.

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