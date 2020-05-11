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AVM'ler tekrar hizmet vermeye başladı! AYD Başkanı Altaş'tan önemli açıklamalar

'deki AVM'ler bugün kapılarını müşterilerine tekrar açtı. AYD Başkanı Prof. Dr. A Para yayınında, alışveriş merkezlerinin açılma sürecini ve alınan tedbirleri açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.5.2020 15:04 Son Güncelleme: 11.5.2020 15:31 ABONE OL
AVM'ler tekrar hizmet vermeye başladı! AYD Başkanı Altaş'tan önemli açıklamalar

Türkiye, corona virüs salgınında yaşanan umut verici gelişmelerin ardından normallerini çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda AVM'ler de tekrar hizmet vermeye başladı.

AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş A Para yayınında, alışveriş merkezlerinin açılma sürecini değerlendirdi. Altaş, Bilim Kurulunun zımni olarak verdiği onayla AVM'lerin açıldığını belirtti. Bakanlığın yayınladığı genelgeye uygun olan AVM'Lerin, bu dönemde normalleşmeye ayak uydurmak ve destek vermek için kademeli olarak açıldıklarını söyledi.

İŞTE ALTAŞ'IN AÇIKLAMALARI

"Normalleşmeye ayak uydurmak ve destek vermek için kademeli olarak açıldık" | Video

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AVM'ler tekrar hizmet vermeye başladı! AYD Başkanı Altaş'tan önemli açıklamalar
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