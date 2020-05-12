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Başkanı A Para'ya konuştu: Yabancılara konut satışı...

Coronavirüs sebebiyle birçok sektörde daralma ve talep düşüklüğü yaşandı. Başta olmak üzere sektörel bazlı taleplerde düşüş yaşandı. Fakat sektörler şimdi de coronavirüs sonrası döneme hazırlık yapmaya başladı. Konut satışlarıyla ilgili konuşan Başkanı A Para'ya açıklamalarda bulundu. Alkaş, “Sağlık turizmi için gelen yabancılara konut satışı, büyük avantaj” dedi.

Giriş Tarihi: 12.5.2020 11:14 Son Güncelleme: 12.5.2020 11:43 ABONE OL
JLL Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı A Para'ya konuştu: Yabancılara konut satışı...

Türkiye sağlık turizminin önemli yerlerinden biri haline geldi. Sağlık turizmi sayesinde birçok sektör de bundan yararlanıyor. JLL Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş A Para yayınında, yabancılara konut satışında her türlü kanalı kullandıklarını sağlık turizminin önemli bir kanal olduğunu ve sağlık turizmi için gelen yabancılara konut satışının büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

İşte Avi Alkaş'ın açıklamaları;

Avi Alkaş: Sağlık turizmi için gelen yabancılara konut satışı, büyük avantaj | Video

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JLL Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı A Para'ya konuştu: Yabancılara konut satışı...
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