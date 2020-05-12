JLL Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı A Para'ya konuştu: Yabancılara konut satışı...

Türkiye sağlık turizminin önemli yerlerinden biri haline geldi. Sağlık turizmi sayesinde birçok sektör de bundan yararlanıyor. JLL Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş A Para yayınında, yabancılara konut satışında her türlü kanalı kullandıklarını sağlık turizminin önemli bir kanal olduğunu ve sağlık turizmi için gelen yabancılara konut satışının büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

İşte Avi Alkaş'ın açıklamaları;

Avi Alkaş: Sağlık turizmi için gelen yabancılara konut satışı, büyük avantaj | Video

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