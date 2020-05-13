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haberi: Araç sahipleri dikkat! Benzinde 19 kuruş indirim

haberi... Uluslararası piyasalardaki petrol fiyatlarına bağlı olarak fiyatlarında indirime gidildi. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş indirim yapılacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,80 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,61 lira olacak.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 13.5.2020 16:11 Son Güncelleme: 13.5.2020 16:18 ABONE OL
Son dakika haberi: Araç sahipleri dikkat! Benzinde 19 kuruş indirim

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren son dakika benzin indirimi haberi geldi. Benzinin litresi İstanbul'da 5,66 liradan 5,47 liraya, İzmir'de 5,83 liradan 5,64 liraya inecek. Benzinin litre fiyatı uluslararası piyasalardaki petrol fiyatlarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

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AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Son dakika haberi: Araç sahipleri dikkat! Benzinde 19 kuruş indirim
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