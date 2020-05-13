Son dakika haberi: Araç sahipleri dikkat! Benzinde 19 kuruş indirim

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren son dakika benzin indirimi haberi geldi. Benzinin litresi İstanbul'da 5,66 liradan 5,47 liraya, İzmir'de 5,83 liradan 5,64 liraya inecek. Benzinin litre fiyatı uluslararası piyasalardaki petrol fiyatlarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Son dakika: Benzin fiyatı ve motorin (mazot) fiyatlarında indirim müjdesi (13 Mayıs 2020 Çarşamba) | Video

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.