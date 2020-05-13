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| Bakan Albayrak açıkladı: 525 milyar TL'yi buldu

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan '' paketine ilişkin açıklaması geldi. Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır" dedi. Albayrak ayrıca, "Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 13.5.2020 15:00 Son Güncelleme: 13.5.2020 16:09 ABONE OL
Son dakika | Bakan Albayrak açıkladı: 525 milyar TL'yi buldu

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır" dedi.

Son dakika: Bakan Albayrak: Destek 240 milyar TL'ye ulaştı! | Video

DEVREYE ALINAN ADIMLARIN EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜNÜ İFADE EDERSEK 525 MİLYAR TL'Yİ BULMAKTADIR

Bakan Albayrak, "Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir" diye konuştu.

TÜRKİYE DESTEK/MİLLİ GELİR ORANINDA DÜNYADA İYİ KONUMDA

Albayrak, "İster maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında destek/milli gelir oranında dünyadaki iyi konumda olan ülkelerden biridir. Covid-19 salgının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden, ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli değerlendirebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin sağlam bir bilançosu olduğunu kaydederek, vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı: "Türkiye olarak sağlam bilançomuz var" | Video

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Son dakika | Bakan Albayrak açıkladı: 525 milyar TL'yi buldu
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