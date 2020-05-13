Son dakika: Petrol ve altın fiyatı ne kadar oldu? Emtia piyasalarındaki gelişmeler...

Küresel anlamda piyasalar gelişmelere tepki vermeye devam ediyor. Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.7 düşüşle 29.45 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.83 artışla 25.53 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.62 artışla 15.54 dolar,
- altın, yüzde 0.07 artışla 1,703.54 dolar,
- bakır, yüzde 0.98 düşüşle 5,229.00 dolar,
- platin, yüzde 1.11 artışla 770.20 dolar,
- paladyum yüzde 0.26 artışla 1,863.72 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 383 lira, çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2,510 liradan satılıyor.Uzman isim A Para'ya konuştu: Dolar/TL'deki düşüş swap hamlesi ile hızlandı SON DAKİKA: Milyonları ilgilendiriyor! Gelir vergisi beyannamelerinin ödeme süresi uzatıldı Son dakika: 1 milyon 600 bin kişi Corona virüs salgınına yakalanıp iyileşti!