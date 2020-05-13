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Son dakika: ve fiyatı ne kadar oldu? Emtia piyasalarındaki gelişmeler...

'ın devlet şirketi Aramco'nun petrol üretimi kesintisini günde 1 milyon varil daha genişleteceğini açıklamasıyla yükselen petrol fiyatları, Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın gelebileceğine ilişkin söylentilerle düştü. Artan güvenli liman talebiyle Salı günü yükselen  yatay hareket ediyor. İşte emtia piyasalarındaki son dakika gelişmeler...

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 13.5.2020 10:02 Son Güncelleme: 13.5.2020 10:11 ABONE OL
Son dakika: Petrol ve altın fiyatı ne kadar oldu? Emtia piyasalarındaki gelişmeler...

Küresel anlamda piyasalar gelişmelere tepki vermeye devam ediyor. Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.7 düşüşle 29.45 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.83 artışla 25.53 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.62 artışla 15.54 dolar,

- altın, yüzde 0.07 artışla 1,703.54 dolar,

- bakır, yüzde 0.98 düşüşle 5,229.00 dolar,

- platin, yüzde 1.11 artışla 770.20 dolar,

- paladyum yüzde 0.26 artışla 1,863.72 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 383 lira, çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2,510 liradan satılıyor.

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Son dakika: Petrol ve altın fiyatı ne kadar oldu? Emtia piyasalarındaki gelişmeler...
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