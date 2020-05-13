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Uzman isim A Para'ya konuştu: Piyasalarda ikinci coronavirüs dalgası şoku olacak mı?

Coronavirüs salgını nedeniyle küresel piyasalarda şok yaşanmıştı. Birçok sektör salgın nedeniyle alınan tedbirler sonucu ekonomik anlamda zarara uğradı. Şimdi ise coronavirüsün olası bir ikinci dalgası sonrası piyasaların vereceği tepkiler tartışma konusu. A1 A Para'ya konuştu.

Giriş Tarihi: 13.5.2020 17:30 Son Güncelleme: 13.5.2020 17:52 ABONE OL
Uzman isim A Para'ya konuştu: Piyasalarda ikinci coronavirüs dalgası şoku olacak mı?

Coroanvirüs sonrası küresel piyasalar toparlanma sürecine girmeye hazırlanırken diğer yandan salgının ikinci dalgası olma ihtimali de tartışılıyor. A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para yayınında, piyasaları değerlendirdi. Keskintürk, ikinci dalga endişesinin piyasalarda baskı unsuru olmaya devam ettiğini söyledi.

A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para'ya yaptığı açıklamalar;

Mustafa Keskintürk: Piyasalarda ikinci dalga endişesi baskı unsuru olmaya devam edecek | Video

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Uzman isim A Para'ya konuştu: Piyasalarda ikinci coronavirüs dalgası şoku olacak mı?
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