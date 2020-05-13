Uzman isim A Para'ya konuştu: Piyasalarda ikinci coronavirüs dalgası şoku olacak mı?

Coroanvirüs sonrası küresel piyasalar toparlanma sürecine girmeye hazırlanırken diğer yandan salgının ikinci dalgası olma ihtimali de tartışılıyor. A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para yayınında, piyasaları değerlendirdi. Keskintürk, ikinci dalga endişesinin piyasalarda baskı unsuru olmaya devam ettiğini söyledi.

A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para'ya yaptığı açıklamalar;

Mustafa Keskintürk: Piyasalarda ikinci dalga endişesi baskı unsuru olmaya devam edecek | Video

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