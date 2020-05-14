QNB Finansbank 255 milyon dolar sendikasyon kredisi aldı

Banka ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 100 milyon euroluk işbirliği anlaşması yaptı. EBRD'den sağlanan kaynağın 50 milyon euroluk ilk dilimi iki yıl vadeli olup özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için kredi olarak verilecek.

İkinci 50 milyon euroluk iki yıl vadeye kadar olan bölüm de dış ticaretin desteklenmesi amaçlı kullandırılacak.

Banka, son olarak, Fransız Kalkınma Ajansı'nın özel sektör kuruluşu Proparco (Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A.) ile de 7 yıl vadeli 25 milyon euroluk kaynak sağlamak üzere bir anlaşma imzaladı. Tarımı desteklemek amacıyla alınan krediden, küçük ve orta ölçekli işletmeler de yararlanabilecek.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2020 yılında sağlanan ilk sendikasyon kredisinin yüzde 50 artarak yenilendiğine dikkat çekti ve "Sağlanan fonlamalar ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sendikasyon kredisi ve dğer fonlama kaynaklarımızı COVİD 19 salgınından etkilenen ekonominin canlanması için kullanmayı hedefliyoruz" dedi.

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