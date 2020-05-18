Piyasalarda hareketlilik! Borsa yükselişte, dolar düşüş eğiliminde

Endeks, saat 13.00 günün yarısı itibarıyla önceki kapanışa göre 1.805,27 puan değer kazandı. Cuma günü 99.768,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.129,92 puan ve yüzde 1,13 artarak 100.898,07 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 100.896,81 ve en yüksek 101.597,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,42, sanayi endeksi yüzde 1,58, hizmetler endeksi yüzde 2,39 ve teknoloji endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.

DÖVİZ PİYASASI

BORSA TAKİBİ

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 330'u yükseldi, 73'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Alkim Alkali Kimya, İş Finansal Kiralama ve Pegasus Hava Taşımacılığı oldu.

ALTININ ONSU 1.764,00 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2125 ve dolar/yen paritesi 107,30 düzeyinde seyrediyor.

DOLAR DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8570 liradan, avro 7,4130 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,2 değer kazancıyla 1.764,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 4,72 artışla 34,06 dolardan işlem görüyor.

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