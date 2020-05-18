Ticaret Bakanlığı’ndan Amazon Türkiye ile Dijital Eğitim İşbirliği

KOBİ'leri e-ihracata daha çok yönlendirmeyi hedefleyen ve Türkiye genelinde TOBB'a bağlı ticaret ve sanayi odalarında ücretsiz olarak düzenlenecek eğitim seminerleri, firmalara Avrupa'ya e-ihracat yolunda baştan sona rehberlik etmeyi amaçlıyor. Eğitimlerde dünyada e-ticaretin seyri ve online pazar yerlerinin satıcılara sunduğu avantajlara ilişkin önemli bilgiler sunuluyor. Ticaret Bakanlığı uzmanlarınca hazırlanan eğitim programları ile de Bakanlığın hizmetleri ve destekleri hakkında bilgiler aktarılıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuya ilişkin değerlendirmesinde; Covid-19 pandemisinin etkisiyle online platformların daha fazla kullanılmaya başladığına dikkati çekerek, Ticaret Bakanlığının da dijitalleşme anlamında çok önemli projelere ve eğitim programlarına imza attığını ifade etti. KOBİ'lerin dijitalleşmelerine yardımcı olmaya ve ihracat kapasitelerini artırmaya devam etmek adına Bakanlığın önemli çalışmalar yaptığına dikkati çeken Pekcan, söz konusu eğitim programının da özellikle e-ihracat alanında küçük girişimcilerine yol göstermek için önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

KOBİLER E-İHRACATLA DÜNYAYA AÇILACAK

Bakanlığın KOBİ'lerden esnafa, kadın ve genç girişimcilerden, ihracatçılara hizmetlerini ve desteklerini çok basit dilde ve kısa filmler, animasyonlar, videolarla aktardığını anlatan Pekcan, bunun yanı sıra KOBİ'lerin e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde yararlanmaları için online satış platformları, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarıyla birlikte "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasını başlattıklarını söyledi. Girişimcilere tek tek dokunmaya ve KOBİ'lere, küresel arenada rekabet edecek yetenekleri kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Pekcan, "Covid-19 pandemisi nedeniyle hızla değişen dinamik ortamda Bakanlığımız KOBİ'lerimizi özellikle e-ihracatla dünyaya açmak için dijital dönüşüm çalışmalarına liderlik etmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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