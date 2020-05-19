Döviz piyasasında dolar ve euro kaç TL? Borsa İstanbul yükselişte!

Borsadaki yükseliş devam ediyor. BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,22 yükselişle 101.982 puandan kapatmıştı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, 99.000 ve 97.200'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.

DÖVİZDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Kapalıçarışı'da 6,87 liradan alınan dolar, 6,8720 liradan, 7,5110 alınan euro ise 7,5130 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,98 liradan, euro ise 7,49 liradan satılmıştı.

Dövizlerde geçen hafta başlayan gerileme yeni haftada da sürüyor. Dolar yeni haftaya 6.90 liranın altında başlarken, euro 7.40 liranın, sterlin de 8.30 liranın altını gördü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8321 lira ve en yüksek 6.8998 lirayı gördükten sonra, 6.88 – 6.89 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3942 lira ve en yüksek 7.4834 lirayı gördükten sonra, 7.47 – 7.48 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2718 lira ve en yüksek 8.4030 lirayı gördükten sonra 8.39 – 8.40 lira aralığında hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler'in değerlendirmesinde, euro/dolarda bant hareketinin geçerli kalmayı sürdürdüğüne işaret edilerek, "Küresel risk iştahının sık sık yön değiştiriyor olması paritede de benzer bir eğilim yaratıyor olsa da geri çekilmelerin uzun süredir olduğu gibi 1.0750'nin üzerinde karşılandığını görüyoruz" denildi ve şu konuların altı çizildi:

"Teknik açıdan bakıldığında bu durum yeni haftaya başlarken yukarı yönlü hareket alanının korunmasını sağlıyor. Ancak Euro Bölgesi başta olmak üzere ekonomik aktivitede toparlanmanın uzun süreceğine yönelik görüşün ağırlığını giderek artırması paritede euro lehine görülebilecek olası hareketlerin kalıcı olma potansiyelini azaltıyor. Bu da euro lehine güçlü bir görüş oluşturmamızı önemli ölçüde zorlaştırıyor."

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