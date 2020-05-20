Son dakika | Bakan Albayrak'tan önemli SWAP mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan corona virüs sonrası yapılan desteklere ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Albayrak, "Verilen destek tutarı bugün itibarıyla 252 milyar lirayı aştı. Ötelenen kredileri, faiz ödemelerini de eklersek 350 milyar lirayı geçiyor." dedi.

SWAP MESAJI

Bakan Albayrak, "Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak. Özellikle 2020'nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir ikinci yarı olacak." ifadelerini kullandı.

DAHA ETKİN ŞEKİLDE ÜRETMENİN GÜNDEMDE OLACAĞI BİR DÖNEME GİRİYORUZ Bakan Albayrak, "Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz. Üretim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir döneme gireceğiz." dedi.

YERLİ ÜRETİMİ ÖNCELEYECEĞİZ

Albayrak öte yandan, "Stratejik ve üretim imkanı bulunmayan ürünler hariç, ithalat kolay olmayacak. Birileri bir dönem ülkemizi ithalat cenneti yapmaya çalıştı. Yerli üretimi ve yerli üretimin dünyayla rekabetini tüm politikalarımızda daha da önceleyeceğiz. Yerlileştirmede sanayicimizi daha da destekleyeceğiz. Uzun vadeli, TL'ye dayalı, düşük maliyetli finansman programlarını etkinleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

KORONA SONRASINA EN İYİ DURUMDA GİREN ÜLKELERDEN OLACAĞIZ

Bakan Albayrak corona sonrasına ilişkin, "İnşallah kazanımlarla Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın sağladığı desteklerle Kovid-19 sonrasında en iyi durumda giren ülkelerden biri olacağız." mesajını verdi.