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: Merkez Bankası'ndan flaş hamlesi

haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () ile Merkez Bankası arasındaki tutarı tadil edilerek 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 20.5.2020 09:12 Son Güncelleme: 20.5.2020 09:46 ABONE OL
Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş SWAP hamlesi

TCMB'den son dakika SWAP hamlesi geldi. TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarı tadil edilerek 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

15 MİLYAR DOLAR...

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edilmiştir. Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir. Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır." denildi.

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Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş SWAP hamlesi
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