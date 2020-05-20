SON DAKİKA | Bakan Mustafa Varank'tan 'reel sektöre' ilişkin önemli açıklama

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Reel sektörden olumlu sinyaller geliyor. OSB'lerdeki elektrik tüketimi artmaya başladı. Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor" dedi.

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank sanayide uygulanacak corona virüsü tedbirlerini açıkladı | Video

Bakan Varank, "Gebze ve Ankara'da OSB'lerde Kovid-19 testleri düzenli olarak testler yapılıyor, vaka oranları çok çok düşük seviyelerde. Reel sektörün beklentileri iyileşmeye başladı. Pek çok üretici yatırımdan, ihracat imkanlarından söz ediyor" açıklamasında bulundu.

Varank ayrıca, "İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te testleri yakında başlatıyoruz. Mayıs sonuna kadar tüm OSB'lerde devreye almak istiyoruz." dedi.