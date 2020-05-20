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| Bakan 'tan 'reel sektöre' ilişkin önemli açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan reel sektöre ve üretime ilişkin açıklaması geldi. Bakan Varank, "Reel sektörden olumlu sinyaller geliyor. OSB'lerdeki artmaya başladı. Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 20.5.2020 13:26 Son Güncelleme: 20.5.2020 14:04 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Mustafa Varank'tan 'reel sektöre' ilişkin önemli açıklama

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Reel sektörden olumlu sinyaller geliyor. OSB'lerdeki elektrik tüketimi artmaya başladı. Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor" dedi.

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Bakan Varank, "Gebze ve Ankara'da OSB'lerde Kovid-19 testleri düzenli olarak testler yapılıyor, vaka oranları çok çok düşük seviyelerde. Reel sektörün beklentileri iyileşmeye başladı. Pek çok üretici yatırımdan, ihracat imkanlarından söz ediyor" açıklamasında bulundu.

Varank ayrıca, "İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te testleri yakında başlatıyoruz. Mayıs sonuna kadar tüm OSB'lerde devreye almak istiyoruz." dedi.

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SON DAKİKA | Bakan Mustafa Varank'tan 'reel sektöre' ilişkin önemli açıklama
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