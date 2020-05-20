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SON DAKİKA! Dolarda düşüş devam ediyor! Swap hamlesi sonrası piyasasındaki son gelişmeler

piyasasındaki düşüş devam ediyor. 'nin yeni döviz takas hattı, yani swap hattı kurmak için uluslararası ilişkilerini sürdürdüğüne ilişkin haberlerin etkisiyle dolar 6.80 liranın da altına geriledi. Gelen son dakika bilgisine göre de TCMB'den SWAP hamlesi geldi. TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarı tadil edilerek 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 20.5.2020 09:51 Son Güncelleme: 20.5.2020 10:03 ABONE OL
SON DAKİKA! Dolarda düşüş devam ediyor! Swap hamlesi sonrası döviz piyasasındaki son gelişmeler

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk işlem gününü yüzde 2.22 artışla 101 bin 982 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.85, BIST Mali Endeks yüzde 1.40 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 4.66 artıdaydı.

DÖVİZ PİYASASINDA SWAP HAMLESİ SONRASI DÜŞÜŞ HIZLANDI

Türkiye'nin yeni döviz takas hattı, yani swap hattı kurmak için uluslararası ilişkilerini sürdürdüğüne ilişkin haberlerin etkisiyle dolar 6.80 liranın da altına gerileyerek düşüşünü sürdürmeye devam ediyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.7676 lira ve en yüksek 6.8060 lirayı gördükten sonra, 6.77 – 6.78 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3878 lira ve en yüksek 7.4435 lirayı gördükten sonra, 7.41 – 7.42 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2909 lira ve en yüksek 8.3369 lirayı gördükten sonra 8.30 – 8.31 lira aralığında hareket ediyor.

Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş SWAP hamlesi Son dakika! Ve karar verildi! Milyonlarca kişi için geri dönüş başlıyor...

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SON DAKİKA! Dolarda düşüş devam ediyor! Swap hamlesi sonrası döviz piyasasındaki son gelişmeler
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