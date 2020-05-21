Son dakika | Bakan Albayrak: Salgının ekonomiye etkileri diğer ülkelere göre çok daha az olacak

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi" açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Bakan Albayrak: Salgının ekonomiye etkileri diğer ülkelere göre çok daha az olacak | Video

Albayrak, "Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz" dedi.

DEV FİNANSMAN DESTEĞİ

Bakan Albayrak, "Bugün itibariyle 180 bin 933 işletmemize 145,6 milyar liralık işe devam finansmanı sağladık." ifadelerini kullandı.

5.5 MİLYON AİLEYE DESTEK

Dünyadaki kötü fotoğrafların hiçbiri ülkemiz görülmedi 5.5 milyon ailemize 1000 TL'lik yardımda bulunduk. Tüm imkanlarımızla ihracatçılarımızın yanındayız