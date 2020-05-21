Son dakika: Petrol yükseldi, altın geriledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), Nisan ayında aldıkları karar gereği 1 Mayıs'tan itibaren petrol üretiminde günde 9.6 milyon varil kısıntı uyguluyor. OPEC+ tarafından uygulanan kısıntılar ABD, Kanada gibi diğer üreticiler tarafından da destekleniyor. Suudi Arabistan 1 Haziran'dan itibaren mevcut kısıntılarını 1 milyon varil daha genişleteceğini açıkladı.

PETROL YÜKSELİŞTE, ALTIN GERİLEDİ

Gelişmelerle, Türkiye'nin akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.80 artışla 36.76 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.39 artışla 34.33 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 2.17 düşüşle 17.18 dolar,

- altın, yüzde 0.61 düşüşle 1,737.20 dolar,

İç piyasada ise, gram altın 379 liraya, çeyrek altın 624 liraya, Cumhuriyet altını da 2,486 liraya geriledi.

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