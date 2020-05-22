Haberler Haberler Haberleri Bakan Albayrak'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' açıklaması: 600 milyar TL'yi aştı

Bakan Albayrak'tan '' açıklaması: 600 milyar TL'yi aştı

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan '' açıklaması geldi. Bakan Albayrak, atılan adımların ekonomik büyüklüğünün 600 milyar TL'yi aştığını belirtti. Bakan Albayrak ayrıca, 2023 hedeflerine ulaşmak için durmaksızın çalışılacağını sözlerine ekledi.

Giriş Tarihi: 22.5.2020 14:44 Son Güncelleme: 22.5.2020 15:37 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' açıklaması: 600 milyar TL'yi aştı

Türkiye''nin corona virüs salgını sonrası vatandaşa ve iş dünyasına can suyu olması amacıyla devreye aldığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Albayrak, atılan adımların ekonomik büyüklüğünün 600 milyar TL'yi aştığını belirtti.

Son dakika: Bakan Albayrak'tan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" mesajı! | Video

2023 HEDEFLERİNE ULAŞTIRMAK İÇİN DURMAKSIZIN ÇALIŞACAĞIZ

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız." sözlerine yer verdi.

BAKAN ALBAYRAK'IN PAYLAŞTIĞI İNFOGRAFİKTE ŞU BİLGİLERE YER VERİLDİ

Son dakika | Bakan Albayrak: Salgının ekonomiye etkileri diğer ülkelere göre çok daha az olacak
Son dakika | Bakan Albayrak'tan önemli SWAP mesajı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Albayrak'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' açıklaması: 600 milyar TL'yi aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA