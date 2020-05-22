Bakan Albayrak'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' açıklaması: 600 milyar TL'yi aştı

Türkiye''nin corona virüs salgını sonrası vatandaşa ve iş dünyasına can suyu olması amacıyla devreye aldığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Albayrak, atılan adımların ekonomik büyüklüğünün 600 milyar TL'yi aştığını belirtti.

Son dakika: Bakan Albayrak'tan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" mesajı! | Video

2023 HEDEFLERİNE ULAŞTIRMAK İÇİN DURMAKSIZIN ÇALIŞACAĞIZ

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız." sözlerine yer verdi.

Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk.🛡️



Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız. pic.twitter.com/groleagFGE — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 22, 2020

BAKAN ALBAYRAK'IN PAYLAŞTIĞI İNFOGRAFİKTE ŞU BİLGİLERE YER VERİLDİ