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| İlk çeyrek açıklandı

haberi... Türkiye İstatistik Kurumu () piyasaların merakla beklediği ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde corona virüs salgınına rağmen yüzde 4,5 büyüdü. İşte TÜİK'in açıkladığı ilk çeyrek ...

Giriş Tarihi: 29.5.2020 10:03 Son Güncelleme: 29.5.2020 10:39 ABONE OL
Son dakika | İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk çeyrek büyüme rakamlarını son dakika olarak açıkladı. Buna göre; 1. çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 4.5 büyüdü.

Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı | Video

SANAYİ SEKTÖRÜ 2020 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %6,2 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri %12,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri %10,7, sanayi %6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,6, hizmetler %3,4, tarım %3,0, gayrimenkul faaliyetleri %2,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,9 ve finans ve sigorta faaliyetleri %1,6 arttı. İnşaat sektörü ise %1,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,2 arttı.

GSYH 2020 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 71 MİLYAR 98 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2020 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,2 artarak 1 trilyon 71 milyar 98 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 176 milyar 146 milyon olarak gerçekleşti.

Son dakika: Türkiye ekonomisi büyüyor! TÜİK, büyüme rakamlarını açıkladı | Video

DEVLETİN NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2020 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %6,2 ARTTI

Devletin nihai tüketim harcamaları, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %6,2 arttı. Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları %5,1 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %1,4 azaldı.



Mal ve hizmet ithalatı, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %22,1 arttı ihracatı ise %1,0 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2020 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %14,6 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14,6, net işletme artığı/karma gelir %19,6 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %38,6 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde %39,0 iken bu oran 2020 yılında %38,6 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %40,7'den %42,1'e yükseldi.

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Son dakika | İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
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