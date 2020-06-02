Güneydoğu'dan ekonomiye dev katkı!

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, 2020 yılı ocak-mayıs dönemi ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Yılının ilk beş aylık döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 184 ülkeye toplam 3 milyar 225 milyon 925 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken aynı dönemde Gaziantep'ten 2 milyar 800 milyon 925 bin dolarlık dış satım yapıldığını aktaran Kileci, "Mayıs ayında ise Gaziantep'in ihracatı yüzde 29,2 azalışla 483 milyon 745 bin dolar, bölgemizin ihracatı yüzde 29 azalışla 568 milyon 810 bin dolar olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Bölge ihracatında Orta Doğu ülkelerinin yüzde 41,7 payla ilk sırada yer aldığını bildiren Kileci, Irak, ABD, Suudi Arabistan, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, İsrail, Libya ve Venezuela'nın bölge ihracatında başı çektiğini kaydetti.

Kileci, makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, plastikler ve mamulleri, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, dış giyim ile demir-çelik mamullerinin en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olduğunu da belirtti.

"BU SALGINI HEP BİRLİKTE YENMEYE KARARLIYIZ"

Kileci, açıklamasında, birlik olarak maske üretimine sağladıkları kumaş tedariki konusundaki çalışmalara da değindi.

GAİB Başkanı Kileci, şunları kaydetti:

"Birliklerimiz, maske üretiminde ihtiyaç duyulan kumaşın temin edilmesi için dokunmamış kumaş üreten üye firmalarımızı organize etmiş ve üretilen 250 milyon maskelik kumaş, Sağlık Bakanlığımıza bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'ye teslim edilmiştir. Buna ek olarak birliklerimiz, maske ve diğer koruyucu ekipman için gereken kumaşın tedariki konusunda Sağlık Bakanlığı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ ve Devlet Malzeme Ofisi ile koordineli bir şekilde yüzde 90'ı Gaziantepli firmalar olmak üzere, Türkiye genelindeki dokunmamış kumaş üreticisi firmaları üretim konusunda organize ediyor. Yine mayıs ayında Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Naksan Holding ile imzaladığımız bir protokolle, 15 günde 15 milyon maske üretimine dahil olduk. Buna göre birliklerimiz, Gaziantep ve bölge illerinde dağıtılmak üzere üretilecek 15 milyon maske için kendi bütçesinden 1 milyon lira değerinde kumaş hibe etti. Pandemiyle mücadelede halk sağlığı için yürütülen tüm çalışmaların bir parçası olmaya ve bu salgını hep birlikte yenmeye kararlıyız."

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