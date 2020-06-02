Son dakika | Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'dan 4 yeni finansman paketi! Konut, otomobil...

Son dakika haberi: Kamu bankaları corona virüs sürecinde vatandaşa ve iş dünyasına verdiği desteği sürdürmeye devam ediyor. Bugün, Kamu katılım finans kuruluşları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. İşte son dakika haberinin detayları...

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT FİNANSMANI

Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak.

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OTOMOBİL SATIN ALACAKLAR İÇİN DEV KAMPANYA

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 finansman oranıyla taşıt finansmanı imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt finansmanlarında azami limit 150 bin TL olacak.

MOBİLYA, ELEKTRONİK, BEYAZ EŞYA...

Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörü firmalarıyla anlaşmalar yapılacak ve 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 finansman oranıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL finansman imkanı sunulacak.

TATİLE ÇIKACAKLAR DİKKAT

Kamu katılım finans kuruluşlarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeyle finansman imkanı sunulacak.

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