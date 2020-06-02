Son dakika | Bakan Ruhsar Pekcan'dan ihracat açıklaması: Yüzde 10 arttı

Mayıs ayı ihracat rakamları son dakika olarak açıklandı. Bakan Ruhsar Pekcan "Mayıs ihracatı, Kovid-19 etkisiyle dış talep azalması ve resmi tatiller nedeniyle yıllık bazda düşmesine rağmen nisana göre yüzde 10,84 arttı" dedi.

Pekcan, "Mayıs ayı dış ticaret verileriyle birlikte ihracatımızda da en kötü geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şu şekilde:

EN KÖTÜ GERİDE KALDI

Mayıs ayı dış ticaret verileri ile birlikte ihracatımızda da en kötü geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz. Mayıs ayı ihracatımız; COVİD-19 etkisiyle dış talebin azalması, resmi tatiller nedeniyle çalışma günü eksikliği ve 2019'daki yüksek baz etkisiyle yıllık bazda düşüş göstermesine rağmen, pandemi sürecinde bir önceki aya göre %10,84 arttı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 8 puan artışla %66,3'ten %74,3'e yükseldi.Bununla beraber, Mayıs ayında iş günü bazında ihracatımız Nisan ayına göre %28,8 artışla 540,5 milyon dolara çıktı. Mayısta Nisan ayına göre, AB'ye ihracatımız %17,3 yükselirken, Fransa'ya %71,5, Belçika'ya %57,9, İngiltere'ye %54,7, ABD'ye %45,6 artış gösterdi.

(1/8) Mayıs ayı dış ticaret verileri ile birlikte ihracatımızda da en kötü geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) June 2, 2020

İHRACATTA HAREKETLENME

Lokomotif sektörlerimizin ihracatında da hareketlenme başladı. Mayısta ihracat, Nisan ayına göre otomotiv sektöründe %95,5; hazır giyimde %45,4; tekstilde %35,5; savunmada %33,9 arttı. Mayıs ayında ara malı ve yatırım malı ithalatı, toplam ithalatımızın %91,2'sini oluşturdu. Bu durum önümüzdeki dönemde üretim ve ihracat artışı için önemli bir öncü göstergedir.

Ülkemizde ve geleneksel ihracat pazarlarımızdaki kademeli normalleşmeyle birlikte; sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve desteklerimizin de etkisiyle ihracatımızın Haziran ayından itibaren toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz.