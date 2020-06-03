Dolarda gevşeme sürüyor! 6.70'in altını gördü...

Hem Türkiye'de hem de küresel düzeyde piyasaların gündeminde önemle takip edilen pandemi önlemlerinin gevşetilmesi ekonomik aktivitelerde hızlanmaya neden oldu. Gelişmekte olan ülkelerde artan risk iştahıyla dolar kuru 6.80 lira üzerindeki sakin seyrine ara verdi ve enflasyon verisi öncesi 6.70 liranın altını gördü. Gece saatlerinde serbest piyasada 6.69 lirayı gören dolar kuru, bu sabah 6.70 liranın biraz üzerinde seyrini sürdürüyor.

Bilindiği üzere kur ABD-Çin gerginliği ile 6.80'in üzerinde seyrediyordu. Enflasyon verisinden hemen önce buralarda kalıcılığını sürdüremeyen ve gevşeyen kur yönünde gelişmeler böyleyken, borsa yönünde Mart ayında başlayan yükseliş trendi Haziran ayının ilk iki işlem gününde de sürdü.

ENFLASYONDA BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,92 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,92) göre, bir önceki ay yüzde 10,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,90'a düşeceği hesaplanıyor. Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,85 artış göstermişti.

KISITLAMALAR GEVŞİYOR PİYASALAR CANLANIYOR

Ekonomistlere göre küresel düzeyde ekonomileri canlandırmak için daha fazla adım atılacağı beklentisi ve sosyal kısıtlamaların giderek daha da gevşetilmesi piyasalarda risk iştahını artıran en önemli etken konumunda bulunuyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.55 Almanya, mayıs ayı hizmet sektörü PMI ve işsizlik oranı

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı işsizlik oranı

15.15 ABD, ADP mayıs ayı özel sektör istihdamı

16.45 ABD, mayıs ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, nisan ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, mayıs ayı ISM imalat dışı PMI

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