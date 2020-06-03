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Serbest fonlarından kesinti oranı yükseldi

Serbest fonlarından kesinti (tevkifat) oranı yüzde 15'e yükseltildi ve karar bugün yürürlüğe girdi

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 3.6.2020 09:13 ABONE OL
Serbest döviz fonlarından kesinti oranı yükseldi

Gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan "kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarına" ilişkin kararnamede değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, "borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifatlar"da, serbest döviz fonlarından kesinti oranı yüzde 15 olacak.

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Serbest döviz fonlarından kesinti oranı yükseldi
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