Son dakika | EPDK Başkanı Yılmaz'dan akaryakıt indirimi açıklaması! Bu geceden itibaren...

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı.

FİYAT HAREKETLERİNİ TAKİBE DEVAM EDECEĞİZ

EPDK Başkanı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük, gereken adımı atacaklar. Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirimler söz konusu olacak. Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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DÜN UYARI GELMİŞTİ!

EPDK'den, akaryakıt şirketlerine "fiyatları makul seviyeye çekin" uyarısı gelmişti. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Daha önce 3 kere uyguladığımız gibi bir kez daha gereken adımı atmaktan çekinmeyiz. Ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz" demişti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son dönemde akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerine çıktığının tespit edilmesi üzerine şirketleri fiyatların makul seviyeye çekilmesi yönünde uyarırken, fiyatların düzelmemesi halinde tavan fiyat kararı alınabileceğini belirtmişti.