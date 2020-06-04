Altın uzmanından flaş çıkış! Altın değil gümüş alın…

A Haber yayınında, "şu dönemde altın alınır mı satılır mı" soruna cevap veren Altın Uzmanı İslam Memiş, özellikle koronavirüs salgını dolayısıyla yaz aylarında başlaması gereken düğün sezonunun Eylül ayına sarktığını ifade etti. Gram altının 396 lira ile tarihinin zirvesini yaptıktan sonra 366 liraya kadar çekildiğini belirten Memiş, altının ucuzlamasıyla insanların fiziki altına talep ettiğini açıkladı. Memiş bu aşamada gündemde olmayan flaş bir tavsiyede bulundu.

"ALTIN DEĞİL GÜMÜŞ ALIN"

"Bu dönemde neye yatırım yapmalıyız" diye cevap arayan yatırımcılara gümüşü tavsiye eden Memiş, "Emtiada gümüş altının tahtına oturdu" dedi. Pandemi sürecinin en çok gümüşe yaradığını ifade eden Altın Uzmanı Memiş, son 2.5 ay baz alındığında gümüşün getirisinin altından fazla olduğunu belirtti.

Memiş, "Gümüşün gramının 5 lira seviyesini kırdıktan sonra önümüzdeki 3 yıl boyunca 15-20 liralara çıkacağını tahmin ediyoruz" dedi

"ALTINI OLANLAR BOZDURMASINLAR"

Elinde altın olanların ise altınlarını bozdurmamasını söyleyen Memiş, "altın düşecek diye insanlar altınlarını bozdurmasınlar, altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecek" dedi.

İşte A Haber'de yayına katılan Altın Uzmanı İslam Memiş'in o açıklamaları:

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