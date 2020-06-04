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Altında yükseliş trendi kırılıyor mu? Altında düşüş mü olacak?

A Para yayınına katılan Uzmanı Zafer Ergezen, emtia piyasalarının seyrini değerlendirdi. Ergezen, ons altında yukarı trendin süreceğini ancak 1690 seviyelerine doğru sarkmaların da yaşanabileceğini söyledi. Bu seviyenin altında ise yükseliş trendinin kırılabileceğini vurgulayan Ergezen, dolardaki düşüşün emtialar üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: 4.6.2020 13:15 Son Güncelleme: 4.6.2020 13:28 ABONE OL
Altında yükseliş trendi kırılıyor mu? Altında düşüş mü olacak?

A Para yayınına katılan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, emtia piyasalarının seyri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, ons altında yukarı trendin süreceğini ancak 1690 seviyelerine doğru sarkmaların da yaşanabileceğini söyledi. Bu seviyenin altında ise yükseliş trendinin kırılabileceğini vurgulayan Ergezen, dolardaki düşüşün emtialar üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

"GÜVENLİ LİMANDAN RİSKLİ VARLIKLARA GEÇİŞ OLABİLİR"

"ABD'de yaşanan protestoların ABD dolarının değer kaybetmesine ve dolayısıyla emtialar üründe de bir satış baskısı oluşturdu" diyen Ergezen, altında 1697 dolar seviyesinin önemine dikkat çekti. Uzman isim bu seviye üzerinde yükseliş trendinin süreceğini vurgularken, bu seviyenin altında düşüş olabileceğini yani bir alt trende geçilebileceğini ifade etti. Trendin kırılması durumunda güvenli liman altından riskli varlıklara geçiş olabileceğini açıkladı.

İşte Ergezen'in A Para yayındaki o açıklamaları:

Altında yön aşağı mı dönüyor?

Herkes bunun cevabını arıyor... Nereye yatırım yapmalı? A Para'da cevaplandı Yatırımcılar dikkat! A Para'da borsa için kritik kâr satışı uyarısı

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Altında yükseliş trendi kırılıyor mu? Altında düşüş mü olacak?
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