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’nin kararı beklenirken, dolar 6.75 liranın üzerinde başladı!

4 Haziran 2020 ne kadar oldu? Dün güne 6.72 TL’den giriş yapan dolar kuru, ’nin kritik kararının beklendiği bugün güne 6.75 liranın üzerinde başladı…

Giriş Tarihi: 4.6.2020 09:34 Son Güncelleme: 4.6.2020 09:40 ABONE OL
ECB’nin kararı beklenirken, dolar 6.75 liranın üzerinde başladı!

Küresel piyasalarda bir süredir değer kaybı yaşayan dolar kuru bugün güne 6.75 liranın hemen üzerinde sakin başladı.

Dün açıklanan yurt içi enflasyon verisinin ardından dolar kuru 6.70 liranın üzerinde dar bantta dalgalanmıştı.

Bugün piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararında olacak. Kararın ardından bankanın ilk kadın başkanı olan Cristine Lagarde'nin açıklamaları önemle takip edilecek.

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ECB’nin kararı beklenirken, dolar 6.75 liranın üzerinde başladı!
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