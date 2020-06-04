ECB’nin kararı beklenirken, dolar 6.75 liranın üzerinde başladı!

Küresel piyasalarda bir süredir değer kaybı yaşayan dolar kuru bugün güne 6.75 liranın hemen üzerinde sakin başladı.
Dün açıklanan yurt içi enflasyon verisinin ardından dolar kuru 6.70 liranın üzerinde dar bantta dalgalanmıştı.
Bugün piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararında olacak. Kararın ardından bankanın ilk kadın başkanı olan Cristine Lagarde'nin açıklamaları önemle takip edilecek.
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