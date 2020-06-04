Herkes bunun cevabını arıyor... Nereye yatırım yapmalı? A Para'da cevaplandı

A Para yayınına katılan A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan, borsanın seyrini değerlendirdi. Taylan, önümüzdeki dönemlerde borsa için olumlu yorumlarda bulunurken, özellikle faiz ve altın getirisi hakkında olumsuz görüş bildirdi.

Taylan, A Para'da "Faizlere bakın dünyada çoğu yerde eksi ve sıfır seviyesinde seyrediyor, güvenli limanlardan altında zaten bir geri çekilme başladı. Ons altın 1690 dolara kadar geriledi. Burada bir gün içinde bile 1650 dolar seviyesi görülebilir. Bundan dolayı yatırım yapılabilecek mecra hisse senetleri gibi görünüyor. Bu hareket bir miktar daha devam edecek gibi görünüyor" dedi.

İşte Taylan'ın borsa, altın ve faiz hakkında yaptığı o kritik açıklamalar:

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