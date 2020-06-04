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rezervleri 91 milyar 27 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet () toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 380 milyon dolar azalarak 91 milyar 27 milyon dolara geriledi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 4.6.2020 17:32 ABONE OL
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 27 milyon dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 29 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 235 milyon dolar azalışla 54 milyar 360 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Mayıs'ta 55 milyar 595 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 145 milyon dolar düşüşle 36 milyar 812 milyon dolardan 36 milyar 667 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 380 milyon dolar azalışla 92 milyar 407 milyon dolardan 91 milyar 27 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.12.18 19.95 71.98 91.93
25.01.19 19.862 73.47 93.332
22.02.19 20.549 79.122 99.671
29.03.19 20.834 75.408 96.242
26.04.19 20.432 73.284 93.716
31.05.19 20.517 75.038 95.555
28.06.19 22.853 73.544 96.397
26.07.19 23.417 74.971 98.388
29.08.19 25.709 75.796 101.505
27.09.19 26.051 75.655 101.706
25.10.19 26.481 78.504 104.985
29.11.19 26.475 78.274 104.749
27.12.19 25.079 81.24 106.319
31.01.20 27.520 74.856 102.376
28.02.20 30.411 77.414 107.825
27.03.20 31.325 64.081 95.406
30.04.20 34.786 51.457 86.243
8.05.20 34.684 51.149 85.833
15.05.20 35.535 48.894 84.429
22.05.20 36.812 55.595 92.407
29.05.20 36.667 54.360 91.027

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Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 27 milyon dolar oldu
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