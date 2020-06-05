A Para'da dikkat çeken borsa yorumu: Rekor geldi, rekor geliyor!

A Para yayınına katılan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya Borsa İstanbul hakkında açıklamalarda bulundu. Kaya, borsanınBorsa İstanbul'un kurulduğundan beri ilk kez 12 gün üst üste yükseldiğini belirterek bunun bir ilk olduğunu söyledi.Piyasalardaki son durumu nasıl yorumlarsınız sorusuna Kaya, "Tek kelimeyle rekor geldi, rekor geliyor" dedi. Koronavirüs pandemi süreciyle dünyanın 1929 yılı ekonomik buhranından beri en büyük daralmalardan birini yaşayacağı şu dönemde, Borsa İstanbul'un 12 gün üste üste yükselmesinin rekor olduğunu ifade etti.

YÜKSELİŞİN SIRRI YERLİ YATIRIMCIDA

A Para yayınına katılan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya Borsa İstanbul hakkında açıklamalarda bulundu. Borsa İstanbul'un 120 bin seviyesine gidebilir mi sorusuna, Kaya, borsanın kısa vadeli bir gösterge olduğunu belirterek, piyasanın Temmuz, Ağustos aylarını fiyatladığını açıkladı. Piyasa analisti Kaya, yıl başından bu yana yabancıların 4 milyar dolar satış yapmasına rağmen borsanın toparlandığını vurgulayarak, bunu yerli alımlara bağladı. Halkın son dönemde borsaya ilgisinin arttığına dikkat çeken analist, "Halk borsada kazandıkça, diğer yatırımcıları borsaya çekecektir" dedi.

Borsada bugüne kadar hiç görülmemiş 1.5 milyonun üzerindeki yatırımcı olduğunu ifade eden Kaya, "Şuana kadar gelenlerin %75'i 100 bin liranın altında yatırımlarını getirdiler, ancak önümüzdeki dönemde bu rakamın daha da büyümesini bekliyoruz" dedi.

İşte Kaya'nın A Para'daki o açıklamaları:

Kaya: Borsada rekor geldi! Rekor geliyor