Borsalar ralli mi yapacak?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) düzenlediği son toplantında faizi sabit tuttu. A Para yayınına katılan İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, ECB'nin faiz kararını değerlendirdi. Karadağ, "ECB'nin faiz kararı sürpriz olmadı" dedi. Borsaların seyrini de değerlendiren uzman isim Karadağ, piyasalar için kısa vadeli riskler ve belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.

Karadağ, ECB'nin faiz kararının beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini ifade ederken son olarak borsalar hakkında açıklama yaptı. Yaşamın normalleşmeye başladığının ancak ikinci dalga endişesinin sürdüğünü belirten Karadağ, pandemi sürecinin ekonomiler üzerinde çok ciddi hasarlar bıraktığını vurguladı.

"BORSALARDA RALLİ BEKLEMİYORUM"

Uzman isim, bu bağlamda borsalarda ralli beklemediğini açıklarken, alımlar biraz daha sınırlı kalacağını vurguladı. Kısa vadede güçlü alımlar beklemediğini yineleyen Karadağ, riskler ve belirsizlik dağılmadan alımların güçlenmeyeceğine dikkat çekti.

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