'Borsaya yatırımcı dönüyor mu' sorusuna A Para'da flaş cevap!

A Para yayınına katılan Garanti Yatırım Direktörü Tufan Cömert, borsaların seyrini değerlendirdi. Cömert, "Dünyada faiz bu kadar düşükken hemen hemen her ülkede Türkiye dahil yatırımcı için birinci seçenek borsa olarak öne çıkıyor" dedi. Borsaya yatırımların artırılmasının anahtarının düşük faiz olduğunu açıklayan uzman isim, "Faiz getirisi düşük kalınca, yatırımcı borsaya geliyor" dedi. Cömert yatırımcıların yüzde 5-8 getirisi olan faiz yerine, borsayı tercih ettiğine dikkat çekti.

Son dönemde yatırımcıların tercih ettiği hisseleri de değerlendiren Cömert, "Yatırımcılar daha çok büyük hisselerden ziyade, küçük hisselere yöneliyor" dedi. Uzman isim ayrıca önümüzdeki dönemde de yatırımcının borsaya ilgisinin devam edeceğini vurguladı.

İşte Cömert'in A Para'daki o açıklamaları:

Cömert: Borsaya yatırımcı akın ediyor

Son dakika haberi: Öldürülen siyahi George Floyd için cenaze töreni düzenlendi! Dikkat çeken 8 dakika 46 saniye detayı...

Galatasaray transfer kararını verdi! Arda Turan...