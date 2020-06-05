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'Borsaya yatırımcı dönüyor mu' sorusuna A Para'da flaş cevap!

A Para yayınına katılan Garanti Direktörü Tufan Cömert, borsaların seyrini değerlendirdi. "Borsaya yatırımcı dönüyor mu” sorusuna “Borsaya yatırımcı akın ediyor” diye flaş bir cevap veren Cömert, borsaya ilginin süreceğini ifade ederek, yatırımcının hisse seçimini değerlendirdi

Giriş Tarihi: 5.6.2020 10:12 Son Güncelleme: 5.6.2020 10:43 ABONE OL
'Borsaya yatırımcı dönüyor mu' sorusuna A Para'da flaş cevap!

A Para yayınına katılan Garanti Yatırım Direktörü Tufan Cömert, borsaların seyrini değerlendirdi. Cömert, "Dünyada faiz bu kadar düşükken hemen hemen her ülkede Türkiye dahil yatırımcı için birinci seçenek borsa olarak öne çıkıyor" dedi. Borsaya yatırımların artırılmasının anahtarının düşük faiz olduğunu açıklayan uzman isim, "Faiz getirisi düşük kalınca, yatırımcı borsaya geliyor" dedi. Cömert yatırımcıların yüzde 5-8 getirisi olan faiz yerine, borsayı tercih ettiğine dikkat çekti.

Son dönemde yatırımcıların tercih ettiği hisseleri de değerlendiren Cömert, "Yatırımcılar daha çok büyük hisselerden ziyade, küçük hisselere yöneliyor" dedi. Uzman isim ayrıca önümüzdeki dönemde de yatırımcının borsaya ilgisinin devam edeceğini vurguladı.

İşte Cömert'in A Para'daki o açıklamaları:

Cömert: Borsaya yatırımcı akın ediyor

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'Borsaya yatırımcı dönüyor mu' sorusuna A Para'da flaş cevap!
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