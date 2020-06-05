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Küçük yatırımcının korunması için flaş öneri A 'da geldi!

A yayınına katılan Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr. , ’nın yatırımcılar için sosyal medya uyarısını değerlendirdi. Doğaner, yatırımcıların mağdur olmaması için SPK’nın uyarılarına kulak vermeleri gerektiğini ifade ederek aracı kurumlara seslendi. Doğaner, “Aracı kurumların, küçük hisseleri raporlarına alması yeni yatırımcılara ekstra koruma sağlıyor” dedi.

Giriş Tarihi: 5.6.2020 15:36 Son Güncelleme: 5.6.2020 15:41 ABONE OL
Küçük yatırımcının korunması için flaş öneri A Para'da geldi!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medyada iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlere karşı uyarıda bulundu. A Para yayınına katılan Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr. Berra Doğaner, SPK'nın bu uyarısını değerlendirdi. Doğaner, yatırımcıların SPK'nın uyarılarına uyarak, sosyal medyada üzerinden mağdur edilmemesini gerektiğini belirtti.

"ARACI KURUMLAR RAPORLARINDA KÜÇÜK HİSSELERE DE YER VERMELİ"

Doğaner, aracı kurumların küçük hisseleri de araştırma raporlarına almasını da değerlendirdi. Piyasa uzmanı Doğaner, "Aracı kurumların, küçük hisseleri raporlarına alması yeni yatırımcılara ekstra koruma sağlıyor" diyerek, aracı kurumların araştırma kadrolarını genişleterek bu küçük hisseleri raporlarına almasının yatırımcıya güven sağlayacağını ifade etti.

Doğaner'in açıklamaları:

Yatırımcıların korunması için flaş öneri!

SPK’dan sosyal medya manipülasyonuna 5 yıla kadar ceza Yatırımcılar dikkat! SPK uyardı: Zarara uğratıyorlar

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Küçük yatırımcının korunması için flaş öneri A Para'da geldi!
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