Küresel yatırımcılar 'Yeşil Toparlanma' istiyor!

11 trilyon Euro yöneten küresel yatırımcılar Avrupa'da finansal, sağlık ve sosyal problemlerden kaçınabilmek için hızlı bir 'yeşil toparlanma' talep ediyorlar.

Bloomberg HT'de yayınlanan habere göre, yayınladıkları açık mektupta BNP Paribas Asset, Schroders Investment ve birçok yatırım grubu toparlanma için ayrılan paranın temiz altyapı, elektrikli araba, sel önlemleri ve rüzgâr tribünleri gibi insanları iklim değişikliğinin etkilerine karşı koruyabilecek yatırımlara harcanmasını istiyor.

İngiltere, Fransa ve Hollanda merkez bankaları the Guardian'da kaleme aldıkları bir görüş yazısında koronavirüsün iklim değişikliğiyle savaşmak için hayat boyunca bir kere karşılaşılabilecek bir fırsat sunduğunu belirtti.

760 MİLYARLIK PAKETİ TARTIŞACAKLAR

Avrupalı liderler 19 Haziran'da Avrupa Komisyonu tarafından teklif edilen 760 milyar Euro değerindeki paketi tartışmak için bir araya gelecekler.

Dünyanın en büyük yeşil canlandırma paketi olan plan pandeminin neden olduğu ekonomik yıkım ile başa çıkabilmeyi hedefliyor. Fakat AB liderleri uzlaşsa bile bütçe görüşmelerinin birkaç ay daha süreceği düşünülüyor.

109 yatırımcı tarafından imzalanan mektupta AB ülkelerinin komisyonun planını kabul etmeleri ve kendi ulusal stratejilerini belirlemeleri gerektiği belirtiliyor. Grubun ana talebi havayolları gibi karbon salınımı yüksek sektörlere finansal destek verilirken bu desteklerin 2050 yılında sıfır karbon salınımına ulaşma hedefleriyle uyumluluk çerçevesinde verilmesi.