SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'dolarizasyon' mesajı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ekonomist ve gazeteciler ile bir araya geldiği toplantda çok önemli mesajlar verdi. Bakan Albayrak "Swap konusunda Merkez Bankası çok yoğun teknik çalışmalar yürütüyor. Kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine konutla ilgili talep 15 bini geçti" dedi.

KONUT KAMPANYASINA REKOR TALEP

Bakan Albayrak, "Tatil, konut, otomotiv, çeyiz kredisinin ilk sinyalleri nedir? İlgi var mı?" sorusuna da "Bankalarımızdan ilk gelen rakamlarda bir çoğunda yoğun bir talep var. Ötelenen, ihtiyaç taleplerini desteleyecek rakamlar söz konusu. Konut rakamı 15 bini geçmişti 2 günde" yanıtını verdi.

"BUGÜN İÇİNDEN GEÇTİĞİMİZ NOKTADA MALİ DİSİPLİN BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ OLDU"

Berat Albayrak açıklamalarının ardından toplantıya katılanların sorularını yanıtladı. Albayrak, "Bütçe açığında yüzde 3'ün kırmızı çizgi olduğunu söylediniz. Yeni dönemde kırmızı çizgi nedir? Varlık barışı gibi yeni kararlar var mı?" sorusuna, "Normal bir dünya ikliminden yola çıkarak tahminlerde bulunduk. Yıla da bütçe performansı olarak iyi başladık. Bugün içinden geçtiğimiz noktada mali disiplin bizim kırmızı çizgimiz oldu. Ama olağanüstü durumdan geçerken bütçe açığı performansı önceliklerimiz aramızda değil. Dünyada küçülmelerin konuşulduğu ortamda bütçe açığı ön planda değil" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istihdam müjdesi | Video

Berat Albayrak, ABD'de son günlerde yaşananlarla ilgili olarak ise "ABD'de yaşanan olaylar endişe verici. Biz de yakından izliyoruz" diye konuştu.

TEMMUZ'DA ENFLASYON DÜŞÜŞE GEÇECEK

Berat Albayrak, "Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde geldi? Tahmin ve öngörüler değişti mi?" şeklinde soruya ise, "Yıl ortasından sonra, Haziran'dan sonra enflasyonda ciddi bir değişim söz konusu. Tahminlerden yana çeyreklik gelişmeleri yakından takip ediyoruz" yanıtını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Faizlerde, kurda, enflasyonda istikrarlı dönemin güçlenerek devam etmesi için disiplinden hiç taviz vermeyeceğiz." diyerek, Temmuz'da enflasyonun düşeceği mesajını verdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

Berat Albayrak, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağı uzatılıp uzatılmayacağının sorulması üzerine, "Paydaşlarla görüşüyoruz. İstikrar, piyasanın mimimum etkilenmesi önemli. Bu manada çok geniş kapsamlı ciddi bir paket çalışması içinde Çalışma Bakanlığı'mız. Biz de katkıda bulunuyoruz. İstihdam kalkanı diyebileceğim bir paketle bir hazırlık içinde çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

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SWAP AÇIKLAMASI

Albayrak, "Swap konusunda Merkez Bankası çok yoğun teknik çalışmalar yürütüyor. Kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine konutla ilgili talep 15 bini geçti.'' dedi