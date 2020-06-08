Haberler Haberler Haberleri Altın kaç para oldu? Gram altın kaç lira?

kaç para oldu? Gram altın kaç lira?

Borsa İstanbul ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 8.6.2020 17:05 Son Güncelleme: 8.6.2020 17:07 ABONE OL
Altın kaç para oldu? Gram altın kaç lira?

Altın piyasasında, en düşük 366 bin 300 lira, en yüksek 371 bin 695 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artarak 371 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 416 milyon 259 bin 846,95 lira, işlem miktarı ise 3.866,58 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 423 milyon 451 bin 647,33 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Türk Ekonomi Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 368.000,00 1.688,00
En Düşük 366.300,00 1.677,35
En Yüksek 371.695,00 1.700,00
Kapanış 371.500,00 1.693,50
Ağırlıklı Ortalama 369.151,48 1.693,89
Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.416.259.846,95
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.866,58
Toplam İşlem Adedi 80

Son dakika haberi: Türkiye Libya'da petrol arayacak! 7 alan belirlendi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın kaç para oldu? Gram altın kaç lira?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA