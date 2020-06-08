Borsa İstanbul yeni rekor günü olur mu? Altın yükselecek mi?

BIST 100 endeksi, 15 Mayıs'ta başlayan ve Cuma günkü kapanışa kadar devam eden 13 günlük ralli ile tarihinin aralıksız en uzun soluklu çıkışını yapmıştı. Bu hareketten sonra endekste gözler yeni haftaya çevrildi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününe de artışla, yüzde 0.28 yükselerek 110 bin 331 puandan giriş yaptı. Bu primli girişin ardından akıllara "Borsa İstanbul rekorunu 14. güne taşır mı" sorusunu akıllara getirdi.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de yayına katılarak, Borsa İstanbul'daki seyri değerlendirirken, altın hakkında da flaş yorumlarda bulundu.

"108.000 PUAN KRİTİK"

"Borsa bugün yatay-pozitif bir seyirle açıldı" diyen Faruk Erdem, borsada hedefin 112.000 puan seviyesi olduğunu belirtti. Ancak özellikle borsada oluşabilecek bir düzeltme hareketine vurgu yaparak 108.000 puan seviyesine dikkat çekti.

Borsa yatırımcısına tavsiyelerde bulunan uzman isim Faruk Erdem, özellikle küçük yatırımcının hisse seçimine dikkat etmesini ifade ederek, bu noktadan sonra biraz hisse seçmek gerektiğini açıkladı.

"YENİ BİR RALLİ GÖREBİLİRİZ"

Faruk Erdem açıklamalarını sürdürerek dikkat çekici bir yorum yaptı. Erdem, "Borsaya özellikle yabancılarında gelmesiyle burada özellikle bankacılık hisseleriyle yeni bir ralli görebiliriz" dedi. Faizlerin düştüğünü ve risk iştahının hem yurt için hem de yurt dışı borsalarda arttığını belirten Erdem, "Piyasalar şuanda normalleşmeyi fiyatladı, bu noktadan sonra asıl pandeminin etkilerinin fiyatlanması görülecek" dedi.

"ALTINDA BİR YÜKSELİŞ OLABİLİR"

Faruk Erdem altın yatırımcısı için de önemli açıklamalarda da bulundu. Altına bir talebin olacağını ifade eden Erdem, düğün sezonunun açılmasıyla, altında özellikle iç piyasada bir yükseliş olacağını ifade etti. Erdem yatırımcılar için kritik bir tavsiyede bulundu. Erdem, "Özellikle gram altında 370 liranın altı özellikle kademeli olarak alış zamanı" dedi. Altındaki alış-satış marjına dikkat çekere, altını günlük yatırım araçları arasında görülmemesini ifade ederek, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu vurguladı.

İşte Faruk Erdem'in piyasa açılışının ardından A Haber'de yaptığı yatırımcılar için önemli o kritik açıklamalar:

Borsa İstanbul yeni rekor günü olur mu? Altın yükselecek mi?