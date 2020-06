Borsa İstanbul’da yükselişin devamı için anahtar sektör “bankacılık”

A Para yayınına katılan Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal, borsanın seyrini değerlendirdi. Borsada bankacılık sektörüne dair açıklamalarda bulunan Atılal, "bankacılık sektöründeki alımlar beraber önümüzdeki dönemde borsada yükseliş devam edecek" dedi.

"Yabancılar da katılırsa rallinin devamı gelir mi" sorusuna, Atılal, "Zaten şu kompozisyonda yükselişin devamını bekliyoruz. Borsa İstanbul, dipten gelerek zirve seviyesinin yüzde 65'ini toparladı. Biz kaybımızı telafi ettik diyebilmemiz için borsada 120 bin seviyesine çıkmamız lazım. Bunu da yerli yatırımcılarda telafi ederiz. Burada şey çok önemliydi, Fatih Terim'in bir cümlesi vardı 'Look at he tabela' diye. Burada 1 milyon 150 binden 1.5 milyona gelmesi yatırımcı sayısı açısından son derece önemliydi" dedi.

Konuşmasının devamın TCMB'nın Temmuz ayında başladığı faiz indirimlerine değinen Atılal, yatırımcılarına, faiz getiriniz düşecek, alternatif araçlara yönelmeniz gerekiyor tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

Atılal, borsada yabancıların çıkışıyla beraber, yerli alımlarla denge sağlandığını belirtti. Faizlerin düşmesi ve pandemi süreciyle artan likiditenin borsalara olumlu yansıdığını ifade eden Atılal, yükseliş için ana etmenlerden bir tanesini sanayi sektörü olarak vurgularken, önümüzdeki dönemde bankacılık sektörünün de yükselişe eşlik etmesiyle borsada 120 bin puan bandı seviyesine artış olmasının beklenmesinin muhtemel olduğunu ifade etti. Ünlü Borsa Uzmanı, hükümetin açıkladığı destek paketlerinin otomotiv, konut ve beyaz eşya sektöründe olumlu etkilerinin olduğunu ve olacağını belirtti.

