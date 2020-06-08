Borsada kâr satışı mı? Yeni zirve mi? Kritik sorular A Para'da yanıt buldu!

Vakıf Yatırım Yatırım Direktörü Altan Aydın, A Para yayınında borsanın seyrini değerlendirdi. Borsa İstanbul'un 13 gün kesintisiz sağladığı yukarı yönlü hareketini yorumlayan Aydın, "Borsa İstanbul'da daha hızlı bir toparlanma beklentisi var" dedi. "Kısa vadede Borsa İstanbul'da bir zirve söz konusu olabilir mi" sorusuna Altan Aydın, "Tabiki söz konusu ancak kısa vadeden ne kastettiğinize bağlı. 15 gün içerisinde aynı ivmeyle aynı yükseliş hareketini beklemem" dedi.

Yeni zirve hareketinin devam edebilmesi için, özellikle ikinci ve üçüncü çeyrek büyüme beklentilerinin toparlanma beklentilerinin piyasa tarafından netleşmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, daha hızlı toparlanma beklentisin için ise analistler açısından oluştuğunu ifade etti.

"KISA VADEDE KÂR SATIŞI MUHTEMEL"

Mevcut ortamda kısa vadede borsada kar realizasyonunun görülmesinin muhtemel olduğunu açıklayan Aydın, uzun vade de özellikle Borsa İstanbul'un cazibesini koruduğunu açıkladı.

İşte Aydın'ın yatırımcılar için kritik o açıklamaları

Borsa İstanbul’da yeni zirve söz konusu olabilir mi?

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