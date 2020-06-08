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! Bakan : 400 milyon TL’ye kadar yatırım desteği sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı , '' ile ilgili açıklamasında bulundu. Bakan Albayrak, "İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. ’nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL’ye kadar yatırım desteği sağlanacak." dedi.

Giriş Tarihi: 8.6.2020 11:44 Son Güncelleme: 8.6.2020 12:12 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Berat Albayrak: 400 milyon TL’ye kadar yatırım desteği sağlanacak

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlanacak." dedi.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİM YAPANLARA SABİT FAİZLİ TL CİNSİ OLARAK SUNULACAK

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk aşamada Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi; istihdamı artıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli TL cinsi olarak sunulacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA! Bakan Berat Albayrak: 400 milyon TL’ye kadar yatırım desteği sağlanacak
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