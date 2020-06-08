SON DAKİKA HABERİ: Dolar yeni haftaya nasıl başladı! Dolar kaç para oldu?

Dolar/TL ekonomilerin yeniden açılmasının yarattığı iyimserlik ve ABD-Çin geriliminin yarattığı endişelerle 6.7-6.8 arasında dalgalanmaya devam ediyor. Dolar kuru bu sabah saat 08:51'de 6.7500/6.7750 seviyesinde işlem görürken aynı saatte sepet bazında TL, 7.1844/7.2115, euro/TL 7.6187/7.6483 seviyesinde işlem gördü.

PİYASALARDA İYİMSERLİK ARTIYOR

Piyasalarda ABD tarım dışı istihdamındaki beklenmedik düzelmenin dünya genelindeki ekonomilerin pandemi kaynaklı aksaklıklardan hızlıca toparlanacağına dair iyimserliği artırması risk iştahını canlı tutuyor.

Piyasalarda bugün, Hazine'nin 2 yıl vadeli gösterge tahvili yeniden ihracı ile başlayacak Haziran ayı iç borçlanma programı takip ediliyor. Hazine yarın da 2 borçlanma gerçekleştirilecek.

Piyasalarda iç siyasi gündem ile Suriye ve Libya başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler de izleniyor. BDDK'nın aktif rasyosu uygulamasını devreye almasıyla birlikte bankaların ilgili oranları tutturmak adına Hazine ihalelerine yoğun ilgisi devam ediyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Cuma günü son işlem %11.93 bileşik seviyesinde gerçekleşti. Dolar/TL'de Mayıs ayı başındaki 7.2690 seviyesindeki tarihi zirvesinden başlayan düşüş 6.7'in altına kadar sürdükten sonra, kur bir süredir 6.80 etrafında yatay bir seyir izliyordu.

Kur ABD-Çin gerginliği ile 6.8'nin üzerine çıksa da yükselişler kalıcı olmamıştı. Benzer şekilde 6.7 altında da kalıcı düşüş yaşanmadı. Dolar/TL'de tarihi zirveden düşüşte kısa sürede daha fazla swap anlaşmaları sağlanacağı ve dış finansman endişelerinin azalacağı beklentileri ile TL'deki işlemleri sınırlayıcı adımlar belirleyici konumda.

Öte yandan kamunun artan döviz arzı da TL'deki kayıpların benzer ülkelere göre daha sınırlı kalmasına destek oluyor.

Bankacılar dolar/TL'de 6.65 ile 6.85 seviyelerinin önemli teknik direnç ve destek seviyeleri olduğunu, bu seviyelerin aşılması halinde hareketlerin hızlanabileceğini ancak bunun için henüz fiyatlarda bulunmayan bir gelişme olması gerektiğini belirtiyor.

Piyasalarda 6.8 seviyesi ise 6.85 kadar belirleyici olmasa da yakından izleniyor. Kur geçen hafta boyunca 6.7-6.8 arasında dalgalandı.

MOODY'S PAS GEÇTİ

JPMorgan tarafından derlenen verilere göre gelişmekte olan ülkelerde her ne kadar son haftalarda çıkışlar yavaşlasa ya da terse dönse de yılbaşından beri bakıldığında 70 milyar doların üzerinde fon çıkışı yaşanıyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise Cuma günü 2020 için önceden belirlediği Türkiye not güncelleme tarihini pas geçti. Kurumun bir sonraki rutin değerlendirme tarihi 4 Aralık'ta.

CDS'TE DÜŞÜŞ BELİRGİNLEŞTİ

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra geriliyor. Yılın başında 20 ayın en iyi risk iştahına işaret eden 240 baz puanda bulunan CDS koronavirüs sonrası 2008 kriz seviyeleri olan 650 baz puanı aştıktan sonra düşüşe geçmişti.

Düşüş geçen hafta itibarıyla oldukça hız kazandı. 5 yıllık CDS bugün 425/435 seviyesinde bulunuyor. Bankacılar haftanın kalanında iç piyasada işsizlik, sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini dış piyasalarda ise ABD enflasyon verileri ile Fed toplantısının yakından takip edileceğini belirtiyor.