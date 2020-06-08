Yer altı maden işletmelerine 350 milyon lira destek ödenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılda yaklaşık 10 bin yer altı madencisi için belirtilen şartları yerine getiren işletmelere toplamda 350 milyon lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi.Bakan Dönmez, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İstihdamı ve üretimi artırmak için yer altı maden işçilerine yapılan destek ödemelerine bugün itibarıyla başladık. Yılda yaklaşık 10 bin yer altı madencimiz için belirtilen şartları yerine getiren işletmelere toplamda 350 milyon liralık destek ödemesi yapacağız."



Kaynak: http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Bakanlik-Haberleri/Yer-alti-maden-isletmelerine-350-milyon-lira-destek-odenecek



Kaynak: TMD_GEZGIN