Altın yükselecek mi? Uzman isim A Para’da açıkladı! Altın için son fırsat!

A Para yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, emtia piyasalarında yatırımcılar için kritik olan altının seyrini değerlendirerek altın yatırımcısına tavsiyelerde bulundu. Özellikle ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklenenden iyi gelmesiyle dolar varlıklarında toparlanmanın olduğunu ifade eden Memiş, emtia piyasasında ise bu durumun baskı oluşturduğunu ifade etti.

Yılın ikinci yarısı ile alakalı, merkez bankalarından, hükumetlerden ya da uluslararası şirketlerden olumsuz gidişatla alakalı risklerle alakalı açıklamaların sürdüğünü ifade eden uzman isim, bu durumun güvenli limanlara talebin artıracağını savundu. Memiş, bununla beraber Haziran ve Temmuz ayında altın fiyatlarındaki gerilemenin aslında yatırımcısına son bir alım fırsatı sunduğunu vurguladı.

"HER GERİLEME BİR ALIM FIRSATI"

Memiş, konuşmasının devamında dikkat çekici bir açıklama daha yaptı. Memiş, "Altının gram fiyatı dolar kurundan hem de altının ons fiyatından olumsuz etkilendiği için her düşüş bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli" dedi. Uzman isim, özellikle gram altında 360 lira seviyesinin altında 350-340 lira seviyesini takip ediliğini de sözlerine ekledi.

İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in A Para'daki o açıklamaları:

Altın yükselecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Borsa İstanbul hız kesti... Peki yatırımcı hangi hisseleri incelemeli?