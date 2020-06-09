Borsa İstanbul'da havacılık hisselerinde beklenti ne?

Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal A Para'da yayına bağlandı. Atılal'ın özellikle "Borsa İstanbul'da yer alan havacılık hisseleri, Türk Hava Yolları ve Pegasus gibi hisselerde yukarı yönlü hareket korunacak mı" sorusuna verdiği cevaplar dikkat çekti. Atılal, havacılık hisseleriyle ilgili bu soruya "Görüntü itibariyle yukarı yönlü hareket korunacak. Haziran ayı içerisinde biz Avrupa tarafında da turistlerin gelmesini bekliyorduk. Ancak 15 Temmuz'dan sonra turist gelebilir hikayesi var. Dolayısıyla bu da ne yapıyor ulaşılabilir koltuk sayısında azalmaya neden oluyor. Dolayısıyla şuandaki seviyeler biraz dinlenme bandı" cevabını verdi.

"TÜRK HAVA YOLLARI'NA YABANCILARIN İLGİSİ VAR"

Uzman isim Atılal, ne zaman ki yurt dışından Türkiye'ye ulaşımda serbestlik olacak o zaman o havacılık hisselerinde yükselişin sürdüğünü rahat bir şekilde görülebileceğini ifade ederken, "şuanda olay iç turist talebi üzerinden gidince burada biraz bekleme biraz soluklanma var" dedi.

Yabancı kurum işlem analizlerine göre aylık ve haftalık bazda Türk Hava Yolları hisselerinde de bir yabancı ilgisi olduğunu vurgulayan Atılal, hemen hemen tüm aracı kurumların öneri listesinde hala havacılık hisselerinin olduğunu sözlerine ekledi.

İşte Atılal'ın A Para'daki o açıklamaları:

Havacılık hisselerinde beklenti ne?

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