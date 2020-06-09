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Hazine ve Maliye Bakanlığından takas ve saklama hizmetleri için ile iş birliği

devlet iç borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi konusunda yabancı merkezi saklama kuruluşu ile mutabakata vardı. Euroclear Bank saklama özelliğiyle yurt dışı yerleşiklerin , dolar, avro ve cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacak

AA Haberler
Giriş Tarihi: 9.6.2020 09:37 Son Güncelleme: 9.6.2020 09:39 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanlığından takas ve saklama hizmetleri için Euroclear Bank ile iş birliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile iş birliği yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DİBS'lere takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata varıldığı belirtilerek, "Euroclear Bank saklama özelliğiyle yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası, dolar, avro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır." ifadesine yer verildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığından takas ve saklama hizmetleri için Euroclear Bank ile iş birliği
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