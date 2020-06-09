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'da altın ne kadar oldu? kaç para? kaç TL?

Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar, piyasa kapanışına doğru "9 Haziran tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL oldu" şeklindeki sorularına yanıt arıyor...İşte tam, yarım, gram ve fiyatları son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar…

AA Haberler
Giriş Tarihi: 9.6.2020 17:35 ABONE OL
Kapalıçarşı'da altın ne kadar oldu? Gram altın kaç para? Çeyrek altın kaç TL?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,63 artışla 375,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 609,00 lira, Cumhuriyet altını 2.492,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,63 yükselişle 375,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 369,00 369,20 375,00 375,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.431,00 2.452,00 2.471,00 2.492,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 336,00 340,00 342,00 346,00
Lira(Tam) Ziynet 2.376,00 2.396,00 2.415,00 2.435,00
Yarım Ziynet 1.188,00 1.198,00 1.208,00 1.218,00
Çeyrek Ziynet 594,00 599,00 604,00 609,00

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