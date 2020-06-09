SON DAKİKA HABERİ: İşte dolardaki son durum! Bu hafta veri gündemi yoğun...

Dolar/TL, ekonomilerin yeniden açılmasının yarattığı iyimserliğin küresel piyasalarda ve özellikle de gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahındaki canlanmadan destek alıyor.

ABD-Çin geriliminin yarattığı endişeler piyasalarda takip ediliyor. Artan küresel risk iştahının ve üretim kısıtlamalarının uzatılmasının desteklediği petrol fiyatları ise sert düşüşler sonrası yeniden yönünü yukarı çevirmiş durumda.

PETROL 40 DOLARI AŞTI

Brent tipi ham petrolün 70 dolardan 20 doların altına indikten sonra yeniden 40 doların üzerine çıkması dolar/TL'de baskı unsuru olarak hissediliyor. Türkiye'nin enerji ithalatçısı konumu son günlerde TL'nin benzer para birimlerinden sınırlı da olsa negatif ayrışmasına neden oluyor. Piyasalarda Hazine'nin dün başlayan Haziran ayı ihaleleri de yakından takip ediliyor. Dün 2 yıllık tahvilde gerçekleşen yaklaşık 3.2 milyar TL'lik borçlanmanın ardından bugün 12 ay vadeli kuponsuz tahvilin ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihraçları izlenecek.

BDDK'nın aktif rasyosu uygulamasını devreye almasıyla birlikte bankaların ilgili oranları tutturmak adına Hazine ihalelerine yoğun ilgisi devam ediyor. TCMB'nin rekor tahvil alımları da piyasayı destekliyor.

Hazine, Haziran'da toplam 12.4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 25.9 milyar TL'si piyasadan toplam 27 milyar TL iç borçlanma öngörüyor. Hazine Nisan ve Mayıs aylarında öngörüsünün iki katı civarında borçlanma gerçekleştirmişti.

Gösterge 10 yıllık tahvilde dün son işlem %12.03 bileşik seviyesinde gerçekleşti. Dolar/TL'de Mayıs ayı başındaki 7.2690 seviyesindeki tarihi zirvesinden başlayan düşüş 6.7'in altına kadar sürdükten sonra, kur bir süredir 6.7-6.8 bandında dalgalanıyor.

Kur ABD-Çin gerginliği ile 6.8'nin üzerine çıksa da yükselişler kalıcı olmamıştı. Benzer şekilde 6.7 altında da kalıcı düşüş yaşanmadı. Son iki günde ise petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle dolar/TL 6.7-6.8 bandının üst tarafında işlem görüyor.

Dolar/TL'de tarihi zirveden düşüşte kısa sürede daha fazla swap anlaşmaları sağlanacağı ve dış finansman endişelerinin azalacağı beklentileri ile TL'deki işlemleri sınırlayıcı adımlar belirleyici konumda. Öte yandan kamunun artan döviz arzı da TL'deki kayıpların benzer ülkelere göre daha sınırlı kalmasına destek oluyor.

Bankacılar dolar/TL'de 6.65 ile 6.85 seviyelerinin önemli teknik direnç ve destek seviyeleri olduğunu, bu seviyelerin aşılması halinde hareketlerin hızlanabileceğini ancak bunun için henüz fiyatlarda bulunmayan bir gelişme olması gerektiğini belirtiyor. Piyasalarda 6.8 seviyesi ise 6.85 kadar belirleyici olmasa da yakından izleniyor.

Dolar/TL bu sabah saat 0854'te 6.7825/6.7860 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında TL 7.2212/7.2254, euro/TL 7.6598/7.6648 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalarda iç siyasi gündem ile Suriye ve Libya başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler de izleniyor.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra geriliyor. 5 yıllık CDS bugün 430/440 seviyesinde bulunuyor.

BU HAFTA VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Bankacılar haftanın kalanında iç piyasada işsizlik, sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, dış piyasalarda ise ABD enflasyon verileri ile Fed toplantısının yakından takip edileceğini belirtiyor. ABD'nin para politikasını belirleyen Fed Açık Piyasa Kurulu (FOMC) iki gün sürecek toplantısına bugün başladı.

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