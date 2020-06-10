Haberler Haberler Haberleri BIST 100 endeksinde yükselişin devamı için kritik direnç A Para'da açıklandı!

BIST 100 endeksinde yükselişin devamı için kritik direnç A 'da açıklandı!

A yayınına katılan İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Gürbüz, borsanın seyrini değerlendirdi. Borsada 110 bin seviyesine dikkat çeken Gürbüz, bu seviyede kalıcı olunduğu takdirde borsanın 112 bin seviyesine yükselebileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 10.6.2020 16:23 Son Güncelleme: 10.6.2020 16:47 ABONE OL
BIST 100 endeksinde yükselişin devamı için kritik direnç A Para'da açıklandı!

A Para yayınına katılan İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Gürbüz borsanın gündemine dair açıklamalar yaptı. Endeksin seyrini değerlendirmeye bu akşam açıklanacak FED'in faiz kararıyla başlayan uzman isim, FED kararından çok, toplantının ardından piyasalarda sözlü yönlendirmelerin olup olmayacağının takip edildiğini bildirdi.

"110 BİN PUANDA KALICI OLUNURSA HEDEF 112 BİN"

Borsa İstanbul 110 bin puan seviyesinin kritik olduğunu belirten Gürbüz, bu seviyede borsada küresel piyasalara paralel kar satışları yaşandığını belirtti. Bu noktanın üzerinde kalınması durumunda ise yönün tekrar yukarı dönerek 112 bin puan seviyesine kadar yükselişlerin olabileceğinin altını çizdi.

İşte Gürbüz'in A Para'daki o açıklamaları:

Gürbüz: Yükselişin devamı için 110 bin üzerinde kalınmalı

Tamamlayıcı emeklilik nedir? Tamamlayıcı emeklilikle çift maaş! İstihdam paketinde neler var?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BIST 100 endeksinde yükselişin devamı için kritik direnç A Para'da açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA