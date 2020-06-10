Borsa FED öncesi günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 542,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,44 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile elektrik oldu.

FAİZ KARARI SONRASI POWELL'IN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, özellikle "getiri eğrisi kontrolü" konusundaki açıklamaların gündemin odağında olacağını söyledi.

Yarın yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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